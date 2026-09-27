リヴァプールは国際マッチウィーク中に痛手を負った。FWのアレクサンデル・イサクが、UEFAネーションズリーグのルーマニア戦で軽度の太もものけがを負い、スウェーデン代表の合宿を離れてクラブに戻ったのだ。

リヴァプールは日曜日、公式声明で、イサクがけがによりスウェーデン代表の合宿を離脱したことを発表した。今回の国際マッチウィークに残された同国の3試合を欠場し、クラブの医療スタッフによる検査を受けることになる。

イサクはルーマニア戦に先発出場し、2-1で勝利した試合の20分にスウェーデンの先制点を挙げた。その後フル出場したものの、後にけがの影響を感じ、代表での活動を続けることができなくなった。

スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督は、同FWが軽度の太ももの問題を抱えていると説明し、深刻なけがではないことを強調した上で、短期間に試合が集中していることから、コーチングスタッフが今後の試合から彼を外す判断に至ったと述べた。

スウェーデンは翌月曜日にポーランドと、続いて金曜日にボスニア・ヘルツェゴビナと対戦し、その後10月5日に再びルーマニアと顔を合わせる。イサクはけがのため、これらの試合を欠場することになる。

リヴァプールは、プレミアリーグ第6節として10月11日に予定されているマンチェスター・シティとの注目の一戦を前に、FWの回復を期待している。イサクは今季開幕以降、クラブと代表を合わせて5ゴールを記録しているだけに、その意味は大きい。