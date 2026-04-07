FIFAへの暗黙のメッセージ…2026年ワールドカップを脅かす事態の悪化

ワールドカップ開幕を前に緊張が高まっている。米国の「ソフィ」スタジアム内で飲食サービス部門に従事する約2,000人の労働者を代表する労働組合がストライキに踏み切る可能性を示唆しており、ロサンゼルスで開催予定の大会に向けた準備に混乱を招く恐れがある。

月曜日に発表された声明で、「ユナイト・ヒア・ローカル11」組合は、国際サッカー連盟（FIFA）に対し、ロサンゼルスでのワールドカップ試合の運営に関するあらゆる役割から米国税関・国境警備局（CBP）を排除するよう求めた。また、この要求を無視すれば、労働者による抗議行動がエスカレートする可能性があると警告した。

「エンジェルウッド」スタジアム内の調理師やバーテンダーを代表する同組合は、大会開幕が迫っているにもかかわらず、組合員が依然として正式な契約なしに働かされていると説明した。スカイニュースによると、この状況は、この世界的なイベント期間中の彼らの権利や労働条件について広範な懸念を引き起こしているという。

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同組合はFIFAおよびスタジアム所有者の「クロンキー・スポーツ・アンド・エンターテインメント」に対し、3つの主要な要求を提示した。 これらは、大会の運営に移民・税関局や国境警備隊が関与しないことを保証する公式声明、組合傘下の従業員の雇用保護と労働環境の改善、さらにホスピタリティ業界の従業員向けの低価格住宅提供プログラムの支援である。

これらの動きは、米国移民・関税局の局長代行であるトッド・ライオンズ氏が、同局がワールドカップ期間中に「主要な役割」を果たすと述べた発言を受けたものである。組合はこれを、ロサンゼルスにおける労働者と観客双方の安全に対する直接的な脅威とみなした。

一方、FIFAからは現時点で公式なコメントは出ておらず、「ソフィ」スタジアムの関係者も沈黙を守り、激化する危機に関するコメントを拒否している。

同組合はさらに、大会期間中に人工知能（AI）技術に依存しないという保証を求めていると付け加えた。もしそれが雇用機会の縮小や一部の職種の削減につながる場合である。

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組合の要求は職業上の側面にとどまらず、ロサンゼルス地域、特に「イングルウッド」における住宅費の高騰といったより広範な問題と結びつけられ、 労働者向け住宅基金への支援や短期賃貸への規制を求めるほか、手頃な価格の住宅への資金提供や移民家族の保護を目的とした税制の導入も求めた。

組合の共同代表であるカート・ピーターセン氏は公式声明で次のように述べた。「FIFAやスポンサー企業は大会の開催により数十億ドルの利益を得る一方で、大会の成功を支える中核であるシェフ、労働者、売店スタッフらが果たす極めて重要な役割は無視されている。」

同組合は、ロサンゼルスが開催都市に選ばれて以来、FIFAとの会談を繰り返し試みてきたが、その試みはすべて無視されてきたと主張している。

ロサンゼルスでは、6月12日のアメリカ対パラグアイ戦を皮切りに、「ソフィー・スタジアム」でワールドカップの試合が8試合開催される予定だが、緊張した雰囲気が大会の進行に影を落とす可能性がある。