FIFAは2026年ワールドカップに向けて、容赦なく新たなルールを導入した。

FIFAはジャンルーカ・プレスティアーニとヴィニシウス・ジュニオールの差別騒動を受け、2026年ワールドカップで新ルールを導入する。木曜にインファンティーノ会長が発表する見込みだ。

このニュースを火曜日に報じた英紙『ザ・タイムズ』によると、口元を覆う行為は即座にレッドカードの対象となる。つまり、手で口元を隠しながら相手や審判に何かを呟く行為は、もはや許されない。

この措置は、プレスティアニがヴィニシウスに対して人種差別的発言（「マリコン」＝「ホモ」の意味）で6試合の出場停止となった事件がきっかけだ。

議論や小競り合いの際にも口元を覆う行為は即座にレッドカードの対象となる。木曜日、バンクーバーでの総会で正式に発表される見込みだ。

さらに、アフリカネイションズカップ決勝で起きた混乱を受け、判定に抗議して選手がピッチを離れる場合もレッドカードとなる。

1月のセネガル対モロッコ戦では、終盤にPKが宣告された直後、セネガル選手が抗議のためピッチを退出。その後戻り、ブラヒム・ディアスのPKは失敗、セネガルが1-0で勝った。

2か月後、意外な展開が起きた。ピッチを離れた行為は規則違反のため、モロッコに3-0の勝利が与えられた。これにより、アフリカネイションズカップの優勝はモロッコのものとなった。