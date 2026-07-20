FIFAは、ワールドカップで不振だったオランダに意外な賞を授与した。

オランダ代表のワールドカップはすでに終了したが、ロナルド・クーマン前監督率いるチームはFIFAフェアプレー賞を受賞した。

FIFAフェアプレー賞は1970年以来、最もスポーツマンシップに富んだチームに贈られる。

選考ではイエロー・レッドカードの枚数などが反映され、オランダは大会中レッドカード0枚、イエローカード3枚のみだった。

トルコ、チェコ、チュニジアはさらにカード数が少なかったものの、グループステージ突破はならず。一方、オランダはモロッコとの決勝トーナメント1回戦を戦った上でこの数字を達成し、その規律が際立った。

FIFAは選考理由を明示していないが、オランダサポーターの行動も評価されたとみられる。米国でのオランダサポーターの存在感は国際的に注目され、恒例の「オランジェ・マーチ」も話題となった。

オランダが同賞を獲得したのは今回が初めて。前回大会ではイングランドが受賞し、ブラジルは4回の受賞で最多記録を持つ。

この受賞は、結果として不本意だった大会に明るい話題をもたらした。さらに、近年チームメイトや相手に対して厳しい姿勢を示せないと批判されてきたオランダ代表にとって、大きな意味を持つ。