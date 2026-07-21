FIFAは、スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を巡る混乱を受け、決定を下した。

FIFAは、スペイン対アルゼンチン（1-0）のW杯決勝後にピッチで起きた騒動を調査開始。試合終了直後、複数的小競り合いが発生し、レアンドロ・パレデスが中心にいた。注目すべきは、このアルゼンチン人選手にレッドカードが出なかったことが確認されている点だ。

当初はパレデスが主犯のように見えたが、映像では祝勝中のロドリの胸をナウエル・モリーナが先に叩いていた。

その後、事態はさらに悪化した。エリック・ガルシアとパレデスがもみ合いになり、倒れたガルシアにパレデスが蹴りを浴びせた。ガビも加わり、アルゼンチンMFに激しい一撃を見舞ったことでパレデスは完全に激昂した。

国際サッカー連盟（FIFA）は声明で、この混乱を調査すると発表した。AP通信によると、調査対象は明言されていないが、パレデスが中心となった乱闘が含まれるという。

この行為でレッドカードを受けたかは当初不明だったが、FIFAはBBCに対し、主審スラヴコ・ヴィンチッチが退場処分にしなかったと確認した。

FIFAは懲戒・倫理担当検察官を任命。懲戒規則第36条に基づく通常の手続きだ。

調査の完了時期は不明で、主催者は「検察官の報告書がまとまり次第、懲戒委員会が詳細を発表する」と述べている。