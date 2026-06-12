FIFAは真実を語っているのか？…空席がインファンティーノの主張に疑問を投げかける

国際サッカー連盟（FIFA）は、グリニッジ標準時で本日金曜午前、グアダラハラで行われたワールドカップ韓国対チェコ戦（2-1）の観客数が44,985人だったと発表した。

しかしスタジアムには空席が目立ち、ロイター通信はチケット価格や大会規模拡大に伴う観客動員への懸念を報じた。

メキシコ対南アフリカ戦ではアステカ・スタジアムに8万人超が集まったものの、約4万6000人収容のグアダラハラ会場では席が埋まりませんでした。 48チームが参加する初の大会であり、FIFAのビジネス戦略への批判も強まっている。

さらにSNS上では、FIFA発表の観客数が水増しされているとの疑念も浮上した。

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スタジアム内の一部ファンは、空席の多さは高すぎるチケット代が原因だと指摘し、FIFAの価格設定を批判した。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、主要スポーツイベントの相場に沿った価格だと主張し、批判を退けた。

FIFAはチケット販売枚数が600万枚を超え、特に南北アメリカで需要が高いと説明。インファンティーノ会長は需要が予想の10倍以上だったと語った。

一方、「欧州サッカーファン」などの団体は、この「法外な」価格が一般ファンを遠ざけると警告している。

同団体によると、今回のチケット価格はカタール大会の約5倍だという。