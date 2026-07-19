FIFAは厳しい批判を受け、ジャーナリストのワールドカップ決勝観戦チケットを停止した。

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のサッカー記者フィリッポ・リッチが、FIFAをめぐる新たな論争に火をつけた。X（旧Twitter）上で、彼はワールドカップ決勝戦の取材認定が、当初承認されていたにもかかわらず、結局取り消されたことを明らかにした。

同紙は土曜、大会を「完全な世界的大惨事」と批判する記事を掲載。その理由を列挙した。

同紙は大会を「暑すぎる」「高すぎる」「商業的すぎる」「政治的すぎる」「規模が大きすぎる」と批判。特にチケット価格の高さを問題視した。 決勝チケットは1枚1万～230万ドルと報じられた。 政治介入も問題視され、フォラリン・バログンの出場停止撤回がその例に挙げられている。

この批判はFIFAの反感を買ったとみられ、同紙が申請した取材認定5件は当初承認されていた。

しかし決勝当日、リッチィ氏を含む3件が取り消された。リッチィ氏はXに「38日間、11試合、165本の記事を経て、私の取材は決勝直前に唐突に終わった」と投稿した。

「今朝まで決勝チケットやミックスゾーン、駐車場の権利もあったが、数時間後にすべて取り消された」とリッチ氏。FIFAは「枠が不足した」と説明したが、他のメディアはすべて承認されていた。

リッチー記者は取消し通知のスクリーンショットを公開し、イタリア国内では同紙の批判報道が影響したとの見方が浮上している。















