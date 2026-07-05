FIFAの米国への奇妙な「贈り物」を受け、トランプ氏は「甚大な不公正を解消してくれてありがとう！」とツイートした。

ドナルド・トランプ米大統領は、フォラリン・バログン選手への自動出場停止処分一時停止決定を受け、SNS「トゥルース・ソーシャル」でFIFAに感謝を表明し、「大きな不公正を正した」と評価した。

トランプ氏は「FIFAが正しい判断をし、この大きな不公正を是正してくれたことに感謝する！」と記した。これは、W杯32強戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でこの米国人選手が受けた退場処分を、規律委員会が例外的に執行停止とした決定を指す。

FIFAは公式サイトで「規律規定第27条に基づき、バロジュンの1年間出場停止を執行停止とする」と発表。これにより、彼は明日シアトルで行われるベスト16のベルギー戦に出場できる。

大会中に自動退場を停止する措置は国際サッカーでは極めてまれだ。

ただし、今後1年以内に再び乱暴なプレーで退場すれば、その処分が適用され、新たな罰則も加算される。バルーゴンは当面、厳重に監視される。

米国サッカー連盟（USSF）は声明で「決定を受け入れ、バログンが明日出場できることを喜ぶ。焦点はベルギー戦であり、サポーターの応援を待つ」と歓迎した。

バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で45分に先制点を奪ったが、64分にタレク・ムハルモヴィッチへのタックルで一発退場となり、その判定の妥当性には議論が残っている。