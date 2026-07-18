FIFAの突然の決定…アルゼンチンは「物議を醸した出来事」を再現しても構わない

国際サッカー連盟（FIFA）は、アルゼンチン代表が「フォークランド諸島はアルゼンチンの領土」と書かれた横断幕を掲げた問題で、日曜開催の2026年W杯決勝でスペインに勝てば再び掲げてもよいと承認した。

英スカイ・スポーツによると、FIFA作業部会のアンドルー・ジュリアーニ委員長は、大会中のピッチ内デモを禁じる規定があるものの、アルゼンチン選手には意見を表明する権利があると判断し、掲示を認めたという。

アルゼンチン代表は準決勝でイングランドに勝った後、ピッチで「フォークランド諸島はアルゼンチンのもの」と書かれた横断幕を掲げ、規定に違反して物議を醸した。

英国は徹底調査を要求した。

事件は政治問題化し、英国は徹底調査を要求。一方、アルゼンチンのミリー大統領は選手に理解を示した。

アルゼンチン沖600kmに位置する英国領フォークランド諸島は、長年にわたり英・阿の主権争いの焦点であり、いまだ敏感な問題だ。

1982年の侵攻をきっかけに74日間に及ぶ戦争が起き、英軍が奪還。アルゼンチン649人、イギリス255人の死者が出た。

ミリー大統領は当初「外交で解決すべきだ」と自制を促したが、後に選手たちを支持する姿勢に転換した。

ミリー大統領は当初、「事態を大きく捉えるべきではない。フォークランド諸島は外交で取り戻すべきだ」と発言し、騒動を軽視する姿勢を示した。

しかし直後に態度を変え、選手たちを全面支持すると表明した。フォークランドへの思いは「全アルゼンチン人が共有するものであり、表現するのは彼らの権利だ」と述べた。

大統領は「フォークランドはアルゼンチン領であり、外交手段で取り戻す」と強調した。選手支持と外交維持のバランスを示した発言だ。