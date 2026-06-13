FIFAの突然の決定で、ワールドカップを控えたエジプト代表のユニフォームに影響が出ている。

エジプトサッカー協会は、2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）に出場するエジプト代表ユニフォームを修正するようFIFAから指示を受けた。

変更内容はエンブレム上部の7つ星の削除で、これはアフリカネイションズカップでの優勝回数を表す。

これはFIFA規定により、大会中のユニフォームに表示できる星はワールドカップ優勝回数のみと定められているためだ。

また、FIFAは背番号の色を金色から白色へ変更するよう求め、審判や観客、テレビ中継の視認性を高めることを目的としている。



エジプト人ジャーナリストのマフムード・ショウキ氏によると、FIFAは4か月前にエジプトサッカー連盟に通知しており、これは大会準備の通常のプロセスだという。

ショウキ氏は「FIFAは4ヶ月前、アフリカネイションズカップの星を付けないようエジプトサッカー連盟に通達した。これは定例的な措置だ」と投稿した。

またFIFAは、背番号の色を金色から白に変更するよう要請した。ユニフォームを手がけるプーマ社は、視認性を高めるため白を採用したという。

エジプト代表は2026年W杯公式撮影で星を削除し、背番号を金から白に変更した新ユニフォームを発表した。



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2026年W杯の抽選ではベルギー、イラン、ニュージーランドと同組のグループ7に入った。

エジプト代表はグループステージ初戦で、月曜夜にベルギー代表と対戦する。「ファラオ」たちは白星スタートを狙う。