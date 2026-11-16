FIFAの権力闘争が激化！インファンティーノ会長への対抗馬に意外な本命

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FIFAの権力闘争をめぐり、UEFAによる「反インファンティーノ」候補探しが大詰めを迎えている。

英紙『ガーディアン』は、アルセーヌ・ヴェンゲルが月曜日に出馬を断ったことを受け、フランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロ（63）を本命として挙げた。これはSIDが得た情報とも一致する。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長への対抗馬探しでは、ハンガリーのシャーンドル・チャーニ（73）の名前も取り沙汰されていた。

月曜日にはUEFA首脳部による協議がさらに行われた。関係者の話によると、火曜日には欧州の全サッカー協会のトップがオンライン会議を開く予定だ。UEFAは、水曜日の立候補届け出期限までにインファンティーノ会長への対抗馬を擁立できるとの見方を変えていない。UEFAが出馬を求めていたFIFAディレクターのヴェンゲルは、インファンティーノ会長を相手に選挙戦を戦うことはない。

欧州のサッカー協会トップらは10月にベルリンで開かれた会合で、改革を含むFIFAの新たな指導体制についての構想を示していた。だが、UEFA副会長のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケは金曜日、RTLに対し、「インファンティーノ会長への対抗馬を立てるという決定については、まだ最終的な検討を行っていない」と語った。ヴァツケは「有力な候補者」を望むとし、「このままではいけないのだから」と述べた。

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2023年からフランスサッカー連盟（FFF）の会長を務めるディアロは、UEFA理事会のメンバーでもある。同氏のインファンティーノ会長に対する立場は今年に入って変化した。夏にはFIFA会長の再出馬を支持する書簡に署名したが、9月にはワールドカップをめぐる投資家との取引が頓挫したことを受け、FFFがインファンティーノ会長の再選への支持を撤回した。

インファンティーノ会長は、2027年3月にモロッコのラバトで行われる選挙を前に権力基盤を固めており、サッカー界の役員層から幅広い支持を得ている。これまでにFIFA評議会のメンバーである日本の田嶋幸三と、スイスの元プロ選手ラモン・ベガが立候補を表明した。投票用紙に名前を載せるには、少なくとも5つの協会の支持が必要だ。