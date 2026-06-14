2026年ワールドカップは、サッカーの枠を超えた議論を再燃させた。それは、世界大会であるはずのこの大会で生じる言語の壁とコミュニケーションの問題だ。

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、ヴィニシウス・ジュニオール、アシュラフ・ハキミ、フレンキー・デ・ヨングの記者会見では、ロジスティクスの都合でスペイン語使用が制限され、物議を醸した。

スペイン語を完全に理解するモロッコのスター、アシュラフ・ハキミにスペイン語で質問しようとした記者もいたが、司会者が「同時通訳で対応できる言語のみ可」と制止した。

この対応に場内は驚いた。ハキミはスペイン語で答える用意があったからだ。しかし規定に従い、彼は最終的に英語で応じた。

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同じ場面はヴィニシウス・ジュニオールの会見でも繰り返された。ブラジル人FWは英語で質問を受けた際、「できればスペイン語で」と頼んだ。

記者も英語で質問を続け、ヴィニシウスは答えたが、場には気まずさが漂った。

『スポルト』紙によると、こうした事例は珍しくない。バルセロナとオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングも、カタルーニャのクラブで数年プレーしスペイン語を話せるにもかかわらず、スペイン語での回答を許可されなかったという。

FIFAの言い分

FIFAは「運営上の問題」を理由に、同時通訳可能な言語に限定すると説明している。

しかし、スペイン語圏で開催されるW杯で同言語を排除するのは不適切だと批判する声も根強い。

スペイン語は世界で最も話される言語の一つであり、共催国メキシコの公用語でもある。さらに米国でも大きな存在感を示すため、この制限は大会を報道するメディアや観客の重要な層への配慮不足だとする声も根強いと「スポルト」は伝えている。