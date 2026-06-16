FIFAの巨額報酬と「リラクゼーション」専用機。インファンティーノは、ファンの悪夢とは無縁の別世界でどんな生活を送っているのか？

火曜日に報じられた記事によると、米加墨で開催中のワールドカップ期間中、FIFAインファンティーノ会長の日常の舞台裏が明らかになった。

英紙「テレグラフ」によると、マイアミビーチの一角で、警察のハーレー・ダビッドソンが点滅ライトとサイレンを響かせ、高速で街を走行する車列が周囲を驚かせた。

その真ん中をスモークガラス仕様の黒SUVがコリンズ通りを走行し、通行人の注目を集めた。ある英国人観光客は『テレグラフ』にこう囁いた。 「トランプだろう」と囁いた。だが違っていた。車中にはFIFA会長ジャンニ・インファンティーノがいた。この場面は、2026年W杯期間中、インファンティーノの贅沢な日常を象徴していた。

アステカ・スタジアムでのメキシコ対南アフリカ戦以来、彼の移動は止まらない。 メキシコシティ、グアダラハラ、サンフランシスコ、バンクーバー、ロサンゼルス、マイアミ、シアトル……わずか数日で大陸を何度も横断した。

カタール航空の専用機を使い、1日に2試合観戦することもあり、大会全体の費用は40万～80万ユーロと推定される。一般のサポーターやジャーナリスト、選手には不可能な移動だ。

その姿はたびたびカメラに捉えられ、圧倒的な存在感を放つ。

FIFAが公表したデータでは、インファンティノ会長の年間報酬は244万ユーロに上る。

2025年までに業績連動報酬180万ユーロが加わり、総報酬は424万ユーロに達する。会長が警護に守られスタジアム間を移動する一方、サポーターは異なる現実を見ている。

チケットの平均価格は約1603ドルと推定され、決勝まで追いかけるファンは航空券やホテル、移動費を含め6万ドル以上を支払うことも。

代表選手の家族でさえ遠征を断念するケースが目立つ。自国代表を追って3カ国数千キロを移動するより、フロリダに残る選択をした家族もいる。

インファンティーノ会長が毎日2試合をプライベートジェットで移動する一方で、サポーターが1枚のチケットを購入するのに苦労しているという矛盾は、批評家たちが予想していたとおりだ。さらに、イラン代表が直面しているビザの問題や、 ウルグアイ代表が旅程延期を余儀なくされた行政問題もあり、驚きは増す。

これに対しインファンティーノ氏は「時にはリラックスすることも大切だ。私たちは問題を解決しようとしている。怒鳴ったり脅したりするのは逆効果だ」と語った。