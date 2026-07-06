FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がバログン騒動に言及：「ドナルド・トランプ氏との会談の際、私は……」

ジャンニ・インファンティーノ氏は、米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分「一時停止」で起きた騒動を詳細にコメントした。同氏はFIFA司法機関の独立性を強調し、ドナルド・トランプ氏と「定期的に」電話で連絡していると明かした。

バログンの出場停止取り消しはサッカー界に波紋を広げ、インファンティーノ氏は多方面から批判されている。W杯ラウンド16で米国と対戦するベルギーが抗議を表明し、UEFAなど主要団体も強く非難した。

インファンティーノ氏は「バログン選手に関するFIFA独立懲戒委員会の決定への反応を目にした。この機会にFIFA理事会の基本原則を再確認したい。FIFAの司法機関は独立している」と述べた。

「これらの機関は自律的に活動し、FIFA懲戒規定を適用し、現行の規則および提示された具体的な事実に基づいて決定を下しています。その独立性はサッカーの信頼性と誠実性にとって不可欠であり、常に尊重されなければなりません」と述べた。

トランプ大統領から電話を受けた件については、「大統領を含む各国首脳と定期的に連絡を取っており、この件でも電話を受けた」と説明した。 「私はワールドカップについて米国大統領と定期的に話し合っており、今回もトランプ大統領から電話を受けた。世界中の国家元首や政府高官、サッカー関係者、実業家からもさまざまな件で電話を受けるのと同じだ。」

「会話の中で、私はFIFAの独立した司法機関において法的手続きが進行中であり、この件は後日、管轄当局によって決定されることになることを説明しました」とインファンティーノ氏は述べた。「それがFIFAのシステムであり、私はこの原則を今後も常に尊重し続けるつもりです。」

懲戒委員会の決定は公表され次第読みます。驚くこともありますし、同意できないこともあります。それでも、私は常にその決定と、それを下す機関の自律性を尊重します。私の個人的な見解は問題ではありません。 独立した機関と法の支配への敬意が、競技の健全性とFIFAの信頼性を守っているのです。」