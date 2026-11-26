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国際サッカー連盟（FIFA）は、ハッカーによるサイバー攻撃を受け、限られた範囲の個人情報および商業情報に不正アクセスされたことを明らかにした。あわせて、事案の調査に向けて関係当局との協力を開始したことも確認している。

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FIFAは木曜日、今回の攻撃はシステムの技術的な欠陥によるものではなく、職員を悪用し、その身分を偽って機密情報にアクセスする手口で行われたと説明した。一方、ハッカーが入手したデータには財務記録や機密性の高い情報が含まれている可能性があると報じられている。

「Handsome Boy Hacking Club」を名乗るハッカー集団が犯行を主張し、FIFAの機密データ12ギガバイト以上を奪取したとしている。ただし、FIFAはこの数字や流出した情報の規模を認めていない。

FIFAの広報担当者は英紙『ザ・サン』に対し、「FIFAは犯罪的なサイバー攻撃を受け、限られた範囲の個人情報および商業情報への不正アクセスが発生したことを確認できる」と語った。

さらに「FIFAは法執行機関を含む関係当局と緊密に連携している。FIFAは情報、とりわけ個人データの不正な取得および公開を最も強い言葉で非難する。こうした行為はプライバシーに対する重大かつ容認できない侵害であり、関係者に深刻な影響を及ぼす可能性がある」と付け加えた。

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FIFA、被害規模は限定的と強調

報道によれば、FIFAは流出したデータが保有する情報全体の0.1％未満にとどまるとみている。また、ワールドカップに関連する投資持分を民間投資家に売却することを目指していた物議を醸すプロジェクト「FIFA Forward Enterprise」に関するデータは、今回の攻撃には一切含まれていないと強調した。

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今回のハッキングは、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が投資プロジェクトの頓挫を受けて課題と高まる圧力に直面するなかで起きた。さらに、3月には次期FIFA会長選挙が迫っており、フィリップ・ディアロ氏と田嶋幸三氏が対抗馬となる可能性も取り沙汰されている。

投資プロジェクトをめぐる問題がインファンティーノ会長に付きまとう

「FIFA Forward Enterprise」をめぐっては、欧州サッカー連盟（UEFA）が異議を唱え、実現に至らなかったこの計画に関するすべての文書をFIFAに提出させるよう求めて裁判所に訴えていた。

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UEFA関係者によると、このプロジェクトの構想は当初、ドナルド・トランプ米大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の兄弟であるジョシュア・クシュナー氏が持ち込んだもので、インファンティーノ会長と「1年近く」にわたって協議されていたという。

これに対しFIFAの弁護団は、UEFAが偽情報キャンペーンを通じてインファンティーノ会長の権威を損なおうとしていると非難した。しかし、ジャネット・バルガス判事はこの主張を退け、文書の全面開示を遅らせればUEFAに不当な損害を与えることになるとの判断を示した。

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この決定により、UEFA勝訴の最終判決に道が開かれた。サイバー攻撃をめぐる調査が進むなか、FIFAとインファンティーノ会長にとってはさらなる圧力となる可能性がある。