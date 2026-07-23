FIFAはワールドカップ後も激しい批判にさらされていると、The Athleticなどが報じている。スポーツ界における八百長対策で各国のプラットフォームをつなぐ国際的な助言機関「Group of Copenhagen」が、大会の公正性に強い疑念を抱き、世界サッカー連盟に説明を求めたためだ。

こうした疑念は、7つの具体例をもとに裏付けられている。この独立機関は、ワールドカップ全104試合を通じて、賭博行動における不正の可能性を監視していた。報告書の全文はまだ公表されていないものの、関係者によれば、複数の事例が注目すべきものとして記録されたという。いずれも、通常と異なるパターンを示す可能性がある、いわゆる「イエローノーティス」だ。

その一例が、南アフリカ対メキシコの開幕戦でテムバ・ズワネに出されたレッドカードだ。さらに、スペインがカーボベルデ相手に失点するとの見込みに480万ドルが投じられた件も挙げられており、その試合は0-0で終わっている。また、サウジアラビア戦でフェラン・トーレスのゴールが取り消された場面で、VARの介入が長引いたことも指摘されている。

ただ、最も大きな注目を集めているのはフォラリン・バログンをめぐる状況だ。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場処分を受けた当日、ベルギー戦に出場できるかどうかを対象にした賭け市場が即座に出現した。その時点では、後に出場停止処分が取り消されることはまだ知られておらず、それが正式に確認されたのは3日後だった。しかも、レッドカードを受けた他のどの選手でも、このようなことは起きなかったという。

Group of Copenhagenは、この一連の経緯について、すでにFIFAに公式な説明を求めている。これが摩擦を生んでいる。というのも、世界サッカー連盟は今週前半の時点で、大会中に不審な賭博活動を示す証拠は一切なかったと発表していたからだ。

賭博の専門家クリスティアン・カルブによれば、結論を急ぐべきではないという。異常な賭けのパターンは、ブックメーカーによるリスクヘッジのような正当な要因でも説明できると指摘している。その一方で、事前情報の漏えいの可能性が深刻な問題になり得ることも認めている。

賭け市場の規模があまりにも巨大であることも、事態をさらに複雑にしている。推計では、ワールドカップ期間中に約2400億ドルが賭けられ、前回大会のおよそ2倍に達したという。加えて、新たな予測市場が急速に拡大しており、専門家によれば、サッカー界における監視と公正性の面で新たな課題を生んでいる。