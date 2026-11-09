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ローマは、次のインターナショナルマッチウィークに向けたナウエル・モリーナのアルゼンチン代表への直前の追加招集を認めず、断固とした姿勢を示した。モリーナのFIFAによる出場停止処分は大幅に短縮されたものの、ローマは同選手をトリゴリアの練習施設にとどめることを選んだ。

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代表招集をめぐるローマの姿勢

ローマは、今週のモリーナのアルゼンチン代表合流を認めないとアルゼンチンサッカー協会に伝えたと、『Football Italia』が報じた。DFは次の代表活動期間の一部で出場可能なため、この決定は多くの人にとって意外なものとなった。

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督はモリーナを構想に含めたいと考えていたが、要請のタイミングがローマの拒否に大きく影響したようだ。イタリアのクラブは姿勢を崩さず、モリーナは水曜日にクラブのチームメイトとともに練習に参加しなければならないと主張している。

FIFAによる出場停止処分の短縮

この状況の背景には、FIFAによる重大な懲戒処分がある。スペインが延長戦の末にアルゼンチンを1-0で破った2026年ワールドカップ決勝の終了時に暴力行為に及んだとして、モリーナには当初、7試合の出場停止と7万7000ドルの高額な罰金が科された。チームメイトで元ローマMFのレアンドロ・パレデスも処分を受け、10試合の出場停止と9万ドルの罰金を科された。

土曜日には、モリーナの出場停止処分が7試合から4試合に短縮されたことが確認された。右サイドバックのモリーナは10月、アルゼンチンが勝利したボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの親善試合3試合を欠場しており、処分の消化を大きく進めている。この3試合がすでに消化分に算入され、短縮後の4試合の処分は残り1試合となった。

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アルゼンチン代表の今後の試合

アルゼンチンは11月の代表活動期間中に、注目度の高い国際親善試合を2試合予定している。同じ南米のライバルであるウルグアイと対戦した後、コスタリカと戦う。モリーナは2試合目に出場可能だが、ローマは長距離移動を避けることが選手とクラブ双方にとって最善だと考えている。

アルゼンチン代表が夏の騒動を乗り越えつつある中、スカローニ監督は引き続きイタリアのトップリーグでプレーする選手を多く起用しており、最新の代表メンバーにはセリエAから7人が選ばれた。招集された選手には、モリーナのローマでのチームメイトであるレオナルド・バレルディ、マティアス・スーレ、サンティアゴ・カストロに加え、コモのニコ・パスとマキシ・ペローネ、パルマのマリアーノ・トロイロ、フィオレンティーナのフランコ・マスタントゥオーノが含まれる。

ローマの優勝争いで重要な役割を担うモリーナ

クラブでは今季、モリーナは公式戦12試合に出場し、チャンピオンズリーグで1得点、セリエAで2アシストを記録している。その貢献もあり、ローマは国内リーグで好調を維持。現在は勝ち点27でセリエAの3位につけ、首位ラツィオとはわずか2ポイント差となっている。