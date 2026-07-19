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ArgentinaGetty
Sydney Jordan

翻訳者：

FIFAとホワイトハウスが下した注目すべき決定により、アルゼンチンは物議を醸した横断幕を再び掲げることが許可された。

スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン
ワールドカップ

FIFAとホワイトハウスは、スペインとのワールドカップ決勝でフォークランド諸島の横断幕を再掲することをアルゼンチンに許可した。この横断幕は以前騒動となったが、使用が認められた。

英メディアは、準決勝イングランド戦（1-2で勝利）後に掲出された同横断幕について、ホワイトハウスとFIFAが再掲を容認したと伝えている。

決勝進出を祝う際、アルゼンチン代表はFIFA規定で禁止されている行為を行った。選手たちは「Las Malvinas son Argentinas」（フォークランド諸島はアルゼンチンのものだ）と書かれた旗を掲げた。

2026年大会を前にFIFAは、スタジアム内での政治的・差別的表現を禁じる規則を明確にした。対象は旗や横断幕、スローガン、服装などだ。アルゼンチンにどのような処分が下されるかは、現時点ではまだ不明である。

これを受けFIFAはアルゼンチン代表への調査を開始したが、スペイン紙『AS』によると制裁は協会への罰金か選手出場停止の2つが想定される。

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG

結果として、スペインとの決勝前に競技上の制裁は科されず、大会後に判断が下される見込みだ。過去の例から、罰金は最も可能性が高い。

ホワイトハウスのFIFAタスクフォース責任者アンドルー・ジュリアーニ氏は「米国では憲法修正第1条の権利を信じ、そのような発言の余地がある」と述べ、アルゼンチン側を支持した。

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