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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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FIFAが認めた。スイス対カタールのPKで技術的な不具合が発生した。

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公式声明

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップのグループリーグ第1戦、土曜日のカタール対スイス戦でスイスに与えられたPKについてコメントした。

スペイン紙「アス」によると、FIFAは声明で、その直前にオフサイドの可能性があったが判定されず、画面にオフサイドラインが表示されなかったと説明した。

同紙は、この表示漏れに対しFIFAが多くの批判を受けていると指摘した。

FIFAは「サンフランシスコ湾岸で行われたカタール対スイス戦の14分、スイスにPKが与えられる前にオフサイド表示に技術的トラブルが発生した」と説明した。

問題はその場で解決し、VARの判定には影響なかったという。

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また、「VARが使用したラインでは、PK判定直前の2つの局面でも攻撃選手がオフサイド位置にいたことは確認されなかった」と結んだ。

引退したイングランド代表のゲイリー・ネヴィルは、オフサイドを理由にスイスに与えられたPKがVARで取り消されなかったことについてFIFAを批判した。 「FIFAはなぜこのタイミングで情報を公開しないのか。すでに多くの不信感を抱かれているというのに。これは独裁だ。データを内部に留め、ファンに示さないのは馬鹿げている。」

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