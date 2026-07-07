FIFAが禁止措置の解除を検討：ロシアの復帰が突然現実味を帯びる

FIFAは重大な転換点を迎える可能性がある。Skyによると、国際サッカー連盟（FIFA）はまもなく、ロシアチームへの出場停止措置を解除するかどうかを正式に協議する見込みだ。これは国際スポーツ界の最近の動向が要因となっている。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアのクラブ・代表チームは国際大会から排除されてきた。この制裁は当時、FIFAとUEFAが共同で課した。

ただし、戦争そのものが理由として明示されたことはない。両連盟が挙げたのは安全リスク、大会の公正性、試合の円滑な進行の確保だった。

しかし、国際オリンピック委員会（IOC）が火曜、ロシア選手への制裁をほぼ解除し、国際大会への復帰を容認したことで状況は一転した。

ただし復帰には、包括的なドーピング検査など厳しい条件が課される。

サッカー界でも兆候はあった。FIFAは10月のアゼルバイジャン・U-15ワールドカップにロシアとベラルーシを含む全加盟国を招待し、インファンティーノ会長も復帰に賛同を表明している。

ただし、復帰は極めてデリケートな問題だ。ウクライナでは理解できないという声も上がっており、FIFAの最終判断はサッカー界で大きな議論を呼ぶだろう。