FIFAがワールドカップの日程変更を検討、モロッコの気温が懸念される。

2022年、カタールの酷暑を避け、FIFAはW杯を真冬の開催を決めた。

ピッチでは各代表チームのプレーがオブザーバーから称賛され、多くの選手や監督も欧州シーズン真っ只中の開催を評価した。

しかし、地球温暖化や6～7月の世界的な気温上昇を受け、FIFAは現在、大会日程の全面的な見直しを検討している。

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ベルギー代表監督は「こうしたチームは終盤に戦術組織を失う」と分析した。

ここ数日、一部の練習も極端な気象条件下で行われ、大会開始以来、都市やスタジアムごとに天候が大きく異なる状況が繰り返されている。

この状況を受け、FIFA内部では「ワールドカップを夏に開催し続けるべきか？」という疑問が高まっている。開催する場合、どのような条件が必要なのかが議論されている。

最新情報では、FIFAは2030年大会以降の国際試合日程を包括的に見直す方向だ。

2030年までの日程はすでに決定しており、次の大会も夏に開催され、試合の多くはポルトガル、スペイン、モロッコで行われる予定だ。

モロッコの暑さ

この問題に関わるFIFA高官の一人は「認識は高まっている」と語り、次回のワールドカップについて「今のマラケシュで試合ができるか」と問いかけた。

7月2日のフランス気象庁によると、ラバトは35℃、マラケシュは43℃だった。

FIFAは2030年大会の延期は考えていないが、この幹部は「将来は真剣に検討すべきだ」と強調し、インファンティーノ会長も「このアイデアに閉ざされていない」と語った。

同氏はさらに「『スタジアムには空調がある』と言われるが、問題はピッチだけではない。練習場やFIFAの施設は観客やスタッフにとって適切か。試合時間を変えるべきか」と述べた。

さらに「重要なのはスタジアムだけではない。気温43度のサポーターエリアに自分がいるところを想像できるか？ その場に3分もいられないだろう」と続けた。

欧州の暦年スケジュールはどうなるのか？

2034年大会はサウジアラビアが主催し、冬開催が予定されているが、最終日程はFIFAの承認待ちだ。

2038年大会は、FIFAが主催する年代別大会とともに注目される見込みだ。

地球温暖化の影響でFIFAがカレンダー全体を見直す可能性があり、欧州連盟などが西暦ベースのシーズン導入を後押しするとの見通しも。

夏にサッカーを続けることは可能なのか？

冬開催案について、意見を聞かれた放送局の反応は概ね否定的ではない。

ある関係者は「2022年の大会で高視聴率が取れることは証明された」と述べつつ、「ただし夏を避けるとフランスリーグが代替にはならない。7月のフランスでも暑さは厳しい」と指摘した。

一部関係者は開幕を2週間前倒しする案を提示している。現時点では最終決定はされていないが、FIFA内部での議論は続いている。

ジャンニ・インファンティーノ氏は2025年10月のEFC会議で「これはワールドカップだけの問題ではなく、7月の欧州でも暑さは厳しい」と語った。

さらに「6月はサッカーに最適な月だが、欧州ではほとんど使われていない。今後どうすべきか、包括的に検討すべきだ」と付け加えた。