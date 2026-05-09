来夏のワールドカップは3つの開会式で始まる。FIFAが発表した。

カナダ、メキシコ、米国で開催され、48カ国が参加する史上最大規模の大会となる。

最初の式典は6月11日にメキシコシティのエスタディオ・アステカで開催され、J・バルヴィン、マナ、アレハンドロ・フェルナンデスが出演する。式典後、同スタジアムでメキシコ対南アフリカが開幕戦を行い、2010年大会と同じカードとなる。

翌12日はトロントで2回目を行い、カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦前にアラン・モリセット、マイケル・ブーブレ、アレッシア・カーラ、ノラ・ファテヒが登場する。

同日後半にはロサンゼルスの米パラグアイ戦前に3回目が行われ、ケイティ・ペリー、フューチャー、DJサノイ、レマが出演する。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「これらの開会式は音楽、文化、サッカーを融合させ、各国の個性を反映しつつ大会の一体感を体現する」と語った。

決勝は7月19日にニュージャージーのメットライフ・スタジアムで行われる。オランダ代表はグループリーグをダラス、ヒューストン、カンザスシティで戦い、日本（6月14日）、スウェーデン（6月20日）、チュニジア（6月25日深夜～26日未明）と対戦する。