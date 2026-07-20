FIFAがレアル・マドリードに衝撃を与える

レアル・マドリードは、2026年W杯の選手出場に対するFIFA補償金を受け取れない可能性がある。 6月15日にレアル・マドリード加入が発表された左サイドバックのマルク・ククレジャについて、FIFAがチェルシーの選手として登録すると主張しているためだ。

FIFAの公式文書には、コクオレラが昨季プレーしスペイン代表に選ばれたチェルシーが所属クラブとして記載されている。2026年W杯の登録時点でも彼はチェルシーに所属していた。

レアル・マドリードはW杯開幕から4日後の6月15日にコクオリラ獲得を発表したが、FIFAは公式文書や試合前の選手名簿で彼をチェルシーの選手として扱い続けている。

レアル・マドリードは試合前にSNSでコクオレラを支持し、スペイン代表優勝を自クラブの選手として祝福したが、FIFA規定上はチェルシーの選手とみなされる。結果として補償金を受け取れるのはチェルシーで、レアル・マドリードには支払われない。

スペイン代表が優勝したため、レアル・マドリードは補償金を受け取れるはずだったが、このルールによりチェルシーへ支払われる可能性が高く、クラブは金銭的損失を被る恐れがある。

FIFAはW杯期間中、代表選手を派遣したクラブに数百万ドルの補償金を支払い、額は代表でのプレー日数・試合数で決まる。