FIFAは、イランが2026年ワールドカップを辞退する可能性に備え、イタリア代表が出場できる新案を検討している。

イタリアは欧州プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末敗れ、本大会出場を逃したが、この案が実現すれば最後のチャンスが生まれる。

イランは現在も戦争中で来夏の大会に出場できるかは不透明だが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、イランがエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同組のグループ7で戦うと表明している。

現時点では、イランは6月16日にニュージーランドと初戦を戦い、カリフォルニアでベルギー、シアトルのルーメン・フィールドでエジプトと対戦する予定だ。FIFAは大会が予定どおり進むと強調している。

史上初の大陸間プレーオフ

FIFAがイラン代表の試合を米国外へ移すことを拒否したため、イランは大会を辞退する可能性が残っている。

そこでFIFAは緊急対策として、イランが辞退した場合にアジアとヨーロッパの各国代表による大陸間プレーオフを実施する方針を内部で検討している。

出場権を失ったチームの中からアジアとヨーロッパそれぞれ2チームが参加する方向だ。

イランの辞退が正式に確認されれば、世界ランキングからイタリアが欧州枠2つの1つを獲得するのはほぼ確実視されている。

イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、2018年と2022年に続き3大会連続で本大会出場を逃した。この結果を受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が解任され、イタリアサッカー連盟会長も辞任した。

また、大陸間プレーオフでイラクに敗れたUAEも候補に名を連ねる。