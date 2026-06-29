FIFAがアルジェリア対オーストリア戦の試合結果操作疑惑をめぐる論争に決着をつけた。

国際サッカー連盟（FIFA）は、ワールドカップのオーストリア対アルジェリア戦で、両国が利益を得るために試合結果を操作したとの疑惑について、調査を開始するかどうかを決定した。

報道では、両チームが最終戦で引き分け、共に決勝トーナメントへ進出することで合意していたと伝えられていた。

試合は3－3の引き分けで終了。93分にアルジェリアのリヤド・マフレズが先制し、96分にオーストリアが同点とした。

このゴールは5分間に110本の連続パスから生まれたもので、決まっていればオーストリアは敗退していた。

緊張が高まる中、マルコ・アルナウトヴィッチがアルジェリアベンチと口論し、怒って両手を振り上げた。

結果、ラルフ・ラングニック監督率いるオーストリアが2位、アルジェリアが3位で共に次のラウンドへ進んだ。

英紙「ミラー」は、試合終了間際にアルジェリアが同点ゴールを許したことから、一部の評論家が結果を意図的に操作したとの主張を伝えている。

『ミラー』紙によると、国際サッカー連盟（FIFA）はこれらの疑惑を否定し、試合結果の操作はないと強調した。

オーストリアのランジェニック監督も不正を否定した。それでもマフレズは「展開が奇妙で不審に思える」と認め、疑惑は消えなかった。

元マンチェスター・シティのスター、リヤド・マフレズは「正直、奇妙な状況だった。我々はサイドを攻め、相手は引いていたが、最後にパスが出てもう一度攻めるしかなかった。サッカーを尊重し、ゴール前にボールが来たら狙うべきだ」と語った。 奇妙な状況だったことは分かっているが、これがサッカーであり、私はそれを尊重しなければならない。彼ら（オーストリア）にとって良かったのは、得点を挙げて勝ち進んだことだ。我々は共に勝ち進んだ。それが最も重要なことだ」

オーストリアはノックアウトステージでスペインと対戦し、勝てばポルトガルまたはクロアチアと戦う。

一方、アルジェリアはスイスと対戦し、両チームが勝ち進めば準々決勝でアルゼンチンと当たる可能性もある。