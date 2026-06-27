FIFAからの補償が期待される。ワールドカップでマンチェスター・ユナイテッドのスター選手が重傷。

マンチェスター・ユナイテッドは、ウルグアイ代表MFマヌエル・オガルティがスペイン戦で負った重傷と思われる怪我の検査結果を懸念している。ウルグアイは2026年W杯から敗退し、オガルティは長期離脱が見込まれる。

負傷はボールをカットしようとした際に発生した。 足がピッチに引っかかり転倒、自力で立ち上がれなくなった。その後、ストレッチャーと車椅子でピッチ外へ運ばれた。この試合ではスペインが決勝点を奪い、ウルグアイの大会での希望を絶った。

この負傷はクラブにとって痛手だ。ユナイテッドはW杯での活躍でオジャルティの市場価値が上がることを期待していた。彼は昨年4月以降公式戦に出場しておらず、クラブは今夏放出を計画していた。

FIFAクラブ保護プログラムにより、前十字靭帯損傷で12か月以上離脱した場合、クラブは約670万ユーロの補償を受け取れる。

この制度では負傷から28日経過後の日当を週最大13万9000ユーロまで補償し、ポルトガル紙『アポロ』によるとこれは元スポルティング・リスボン選手と同額だという。

この負傷は、中盤の危機に直面するユナイテッドにとって痛手だ。クラブは2～3人の新戦力補強を計画していた。

アタランタのエデルソン（26）とは合意済みだが、W杯代表招集でメディカルチェックが延期されている。

一方、ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデス（元サウサンプトン）の獲得交渉はウェストハムと合意に至らず、トッテナムも関心を示すため、夏の補強はさらに難航している。

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