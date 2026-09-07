【女子バスケW杯2026】日本vsスペインは地上波で見られる？BS・CSテレビ放送・ネット配信予定まとめ

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループAでスペイン代表と対戦する。

本記事では、女子バスケW杯2026の日本vsスペインの地上波テレビ放送・BS・CS中継を紹介する。

【女子バスケW杯】日本vsスペインの試合日程は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA最終戦でスペイン代表と対戦する。

日本vsスペインは、2026年9月7日(月)深夜24:50、日本時間では9月8日(火)午前0:50にティップオフ予定。試合はドイツ・ベルリンのマックス・シュメリング・ハレで行われる。

項目 内容 対戦カード 日本 vs スペイン 日程 2026年9月7日(月)深夜 ティップオフ 24:50(9月8日(火)午前0:50) 開催地 ドイツ・ベルリン 会場 マックス・シュメリング・ハレ

【女子バスケW杯】日本vsスペインの地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA最終戦、日本vsスペインは、地上波のフジテレビ系列とCSのフジテレビNEXT ライブ・プレミアムで生中継される。

地上波では9月7日(月)24:45から26:45まで、現地ドイツ・ベルリンより生中継。CSではフジテレビNEXT ライブ・プレミアムが24:35から27:15まで放送する予定だ。

一方、BSフジを含むBS放送での中継予定はない。テレビ以外では、FOD(Amazonあり)とDAZNでもライブ配信が予定されている。

日本vsスペインのテレビ放送予定

放送局 放送形態 中継 放送時間 フジテレビ系列 地上波 〇 9月7日(月)24:45～26:45 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム CS 〇 9月7日(月)24:35～27:15 BS放送 BS × 放送予定なし

日本vsスペインのネット配信予定

配信サービス ライブ配信 配信開始 FOD(Amazonあり) 〇 9月7日(月)24:35～ DAZN 〇 ライブ配信 DMM×DAZNホーダイ 〇 DAZN対象試合を視聴可能

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