FIA 世界耐久選手権 第7戦 富士6時間耐久レースの放送予定・日程・視聴方法

FIA世界耐久選手権第7戦富士6時間耐久レース2025が時間9月26日(金)から28日(日)に開催される。
本記事では、FIA世界耐久選手権第7戦富士6時間耐久レース2025のテレビ放送、ネット配信予定を紹介する。
FIA世界耐久選手権第7戦富士6時間耐久レース2025はいつ開催？
大会期間は9月26日(金)から28日(日)。フリー走行や予選、そして注目の「ハイパーポール」を経て、日曜日の決勝へと突入する。決勝は9月28日(土)11:00スタート、17:00フィニッシュのスケジュールで実施される。
日程・開始時間
|日付(日本時間)
|セッション
|時間帯
|9月26日(金)
|フリープラクティス1
|10:15〜11:45
|9月26日(金)
|フリープラクティス2
|14:30～16:00
|9月27日(土)
|フリープラクティス3
|9:50～10:50
|9月27日(土)
|ハイパーポール
|15:20～15:30
|9月28日(日)
|決勝
|11:00〜17:00
※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。
テレビ放送予定
|
日時
|
放送内容
|
テレビ
|
ネット
|9/27(土)
14:00-
|予選
|・J SPORTS 4
|・J SPORTS(Amazon無料体験あり)
・J SPORTSオンデマンド
|9/28(日)
10:30-
|決勝
|・J SPORTS 2
|・J SPORTS(Amazon無料体験あり)
・J SPORTSオンデマンド
FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦 ｜無料視聴方法
前述の通り、「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第7戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間無料トライアルが利用可能となる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
