2026年4月5日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、FC東京とFC町田ゼルビアが対戦する。
本記事では、FC東京とFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
FC東京vsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間
FC東京vsFC町田ゼルビアは、4月5日(日)にFC東京のホーム、味の素スタジアムで開催される。
- 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
- 日時：2026年4月5日(日) 15:00キックオフ
- 対戦：FC東京vsFC町田ゼルビア
- 会場：味の素スタジアム
FC東京vsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定
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FC東京vsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法
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