FCB幹部の息子が近くここでデビューするのか？ FCバイエルンの“隠れた”提携先で起きている奇妙な出来事

TSVハルトベルクはこれまで大きなタイトルを獲得したことこそないが、オーストリア南東部にある人口6687人の村を本拠地とするこのブンデスリーガクラブは、ある部門では連続王者となっている。ユニフォームスポンサーの数だ。2025年夏には、そのロゴだらけのシャツがドイツでも話題を呼んだが、今季は合計19個のロゴが「飾って」いる。

特に腹部で目立つ位置を占めているのが、「Profertil」のロゴと「#1 Spermbooster」という添え書きだ。Lenus Pharma社のこの製品は、子どもを望みながらも授からない男性の精子の質を最適化するための食事療法食品分野における世界市場のリーダーとされる。Lenus Pharmaの創設者でありCEOを務めるのはブリギッテ・アンネルで、57歳の彼女は2017年からTSVハルトベルクの会長も務めている。

クラブのもう一人のキーパーソンがエーリヒ・コアヘアだ。59歳の彼は異例の二役を担っており、一方では自身の塗装業を営み、他方では会長兼代表として2017年からTSVの移籍業務とスカッド編成を取り仕切っている。 2026年5月にはMUT Magazin が彼の仕事ぶりを報じたが、添えられたプロフィールでは優先順位がはっきりと示されている。そこにはこうある。「職業：マイスターの塗装業者。ハルトベルク近郊グラインバッハで従業員11人を抱えるMalerei Korherr社を経営。趣味：TSVハルトベルク・フースバルのクラブ会長およびTSV Hartberg Spielbetriebs-GmbHの代表」

アンネルとコアヘアはごく短期間のうちに、この村のクラブを3部からブンデスリーガへと押し上げ、2018年以降は限られた資金、乏しいインフラ、低いファンの関心にもかかわらず、見事な形でその地位を築いてきた。2020年にはハルトベルクが初めて欧州カップ戦予選に進出し、2025年にはカップ決勝へ到達。そして前季には再びチャンピオンシップ・プレーオフを戦った。その躍進には構造的欠陥への批判も伴った。例えば、選手会VdFが実施した労働環境に関する匿名選手アンケートでは、この夏のハルトベルクはブンデスリーガ全クラブ中最下位だった。同時に、TSVは年月を経てFCバイエルンの“隠れたパートナー”へと発展していった。

FCバイエルン：Red&Gold、そしてその他の隠れたパートナー

バイエルンはMLSクラブのロサンゼルスFCとともに、若手選手の育成と強化を目的とした国際ネットワーク「Red&Gold Football」を運営している。このプロジェクトにはラシン・クルブ・デ・モンテビデオ（ウルグアイ）、済州SK FC（韓国）、SDアウカス（エクアドル）、そしてアカデミーのGambions Stars Africa（ガンビア）も加わっている。

さらに「ネットワークの正式メンバーではないものの、関係者と非常に良好な関係を築いているクラブがいくつかある」と、育成部門トップのヨッヘン・ザウアーは最近SPOXのインタビューで説明した。「例えばオーストリアのTSVハルトベルクやポルトガルのFCアロウカです。両クラブには選手を送り出しており、彼らはそこで非常に良い成長を見せました」

ザウアーはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントと同じく、かつて長くRBザルツブルクで働き、その中でオーストリアサッカー界にネットワークを築いた。現在はそのコネクションを活用し、ミュンヘンの有望株をオーストリアのクラブに送り込んでいる。言語が同じで、文化圏も同じ、距離も近く、その意味で非常に実用的だからだ。 この役割は以前、すでに失速したアウストリア・クラーゲンフルトが隠れたパートナーとして担っていた。今後は、LAFCが資本持ち分の99パーセントを保有する、現在なお2部のワッカー・インスブルックが計画通りその役割を引き継ぐ見通しだ。だが現時点で特に重宝されているのはTSVハルトベルクである。

この連携を後押ししているのは良好な関係だけでなく、個人的な好感もあるようだ。前述のエーリヒ・コアヘアのプロフィールには、こんな記述もある。「TSVハルトベルクの次に好きなクラブ：FCバイエルン・ミュンヘン。好きな選手：ハリー・ケイン（FCバイエルン・ミュンヘン）」

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FCバイエルンとハルトベルク？ 「すべての当事者にとってウィンウィン」

2023年以降、ミュンヘンの若手有望株は繰り返しハルトベルクへ渡っている。アンジェロ・ブリュックナーとマクシミリアン・ヘニングはレンタルで実戦経験を積んだ。GKのトム・リッツィ・ヒュルスマンは2025年に完全移籍でTSVへ加わり、順調に成長すると、この夏に250万ユーロでフランスのスタッド・ランスへ移籍した。FCバイエルンにとっては、まさにこうした移籍で再売却時の取り分によって長期的に利益を得て、安定した収入の流れを生み出すことが、すでに戦略となっている。

2月には、ミュンヘンのキャンパスでGKコーディネーターを務めるトム・シュタルケが、ハルトベルクのホームゲームを視察した。ピッチ脇でのSkyのインタビューで、シュタルケは「すべての当事者にとってウィンウィンの状況」と語っている。ハルトベルクは少ない資金でよく育成された選手を得られ、FCバイエルンは彼らをしっかりしたリーグで試し、市場にアピールできる。今後もFCバイエルンの有望株がハルトベルクへ移るのか。「次の選手たちをパイプラインに乗せられるよう、すでに動いている」と、シュタルケは当時話していた。

そしてこの夏、そのパイプラインを通ってきたのがマグヌス・ダルピアスだ。19歳の左サイドバックは前季、まだACミランのリザーブチームでレンタルとしてプレーしていたが、現在はハルトベルクで実戦経験を積んでいる。

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TSVハルトベルク、著名なスポーツ関係者の息子たちを重用

ダルピアスは、オーストリアのアイスホッケー代表歴代最多出場GKクラウス・ダルピアスの息子だ。したがって彼は、ミュンヘンとの過去だけでなく、そのDNAという意味でもハルトベルクにぴったりということになる。しかもTSVには奇妙なことに、著名なスポーツ関係者の息子たちが丸ごと一列並ぶほど集まっている。

センターバックでレギュラーに定着しているのは、現TSV監督マルクス・ショップの息子コンスタンティン・ショップ（父はかつてブンデスリーガでハンブルガーSVの一員としてプレー）。同じくスカッドには、元オーストリア代表フェルディナント・フェルトホーファーの息子ニコラウス・フェルトホーファー、そして元世界的ハンドボール選手アウスラ・フリドリカスの息子ルーカス・フリドリカスもいる。さらにシモン・フロイントも名を連ねる。21歳のDFで、バイエルンのスポーツディレクターであるクリストフ・フロイントの息子だ。ある意味では、ここで話が一巡する形でもある。

シモン・フロイントは直近ではオーストリア3部のSVゼーキルヒェンでプレーしていたが、夏にトライアルを経てハルトベルクと契約した。当時、彼はKronen Zeitungにこう語っている。「パパは僕をとても誇りに思っていると言ってくれました。もちろん少し助けてくれて、契約のことも面倒を見てくれました。僕自身には代理人がいませんから」 ここまでフロイントがプレーしたのはハルトベルクの3部所属リザーブチームのみ。代表ウィーク前の最後の試合では初めてトップチームのメンバー入りを果たしたが、出場機会はなかった。遠くないうちにデビューのチャンスが巡ってくるかもしれない。