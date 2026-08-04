FCリバプールは今季、リーグ、カップ戦、欧州の複数の舞台で戦う。そのため、レッズをもれなく追いかけたいなら、どの大会がどの配信先で放送されるのかを正確に把握しておく必要がある。朗報なのは、適切な組み合わせを押さえておけば、どの試合も見逃さずに済むということだ。

リバプール戦の視聴に関係する放送局・配信先は、以下の一覧で確認できる。

FCリバプール、放送情報一覧：レッズの試合をテレビ・ライブ配信で見るには？

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FCリバプールのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップをテレビ・ライブ配信で見る

ドイツ国内におけるプレミアリーグの放映権は、全面的にSkyが保有している。同局はリーグ戦の全試合をライブで放送しており、個別中継にもカンファレンス形式にも対応している。もちろん、FCリバプールの試合もSkyの番組編成にしっかり組み込まれている。

WOWまたはSky Goアプリを通じて、レッズの試合をライブ配信でも視聴できる。自宅でも外出先でも関係ない。

2025-26シーズンから、Skyはイングランドのパッケージにイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの権利も追加した。これにより、リーグカップでのリバプール戦や、下位カテゴリーの相手との試合が実現した場合も、Skyでライブ視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占放送する。配信サービスの同社は、関連する全試合をライブで配信しており、その中にはFCリバプールの全試合出場も含まれる。

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チャンピオンズリーグについては、リバプール戦も複数の配信先に分かれている。大半の試合はDAZNがライブ配信する一方で、火曜夜の注目カード1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

2027-28シーズンからは、さらに大きな再編が行われる。Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利の 상당部分を引き継ぐ予定だ。新たな放映権パッケージに関する既知の詳細は、ここで確認できる。

FCリバプールがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、その試合は従来通り地上波でも放送される。この場合、ライブ中継を担当するのはZDFだ。

FCリバプール、放送情報一覧：レッズの試合をテレビ・ライブ配信で見るには？ SPOXのライブテキスト速報

レッズの一部の試合は、SPOXでもライブテキスト速報で追う予定だ。SPOXが試合を追う場合、その速報はキックオフのおよそ1時間前からここに表示される。

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