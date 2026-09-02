リバプールは今季、リーグ、カップ戦、欧州大会と複数の舞台で戦う。そのため、レッズを漏れなく追いかけたいなら、どの大会がどの配信・放送元で視聴できるのかを正確に把握しておく必要がある。朗報なのは、適切な組み合わせを押さえておけば、どの試合も見逃さずに済むということだ。

リバプールの視聴に関係する放送局・配信サービスを、以下の一覧で紹介する。

リバプール、放送情報をひと目でチェック：レッズの試合をテレビ・ライブ配信で見るのはどこ？

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップのリバプール戦をテレビ・ライブ配信で見る

ドイツにおけるプレミアリーグの放映権は、Skyが全面的に保有している。同局はリーグ戦の全試合をライブ放送しており、個別中継と同時進行のカンファレンス形式の両方に対応。リバプールの試合も、Skyの番組編成にしっかり組み込まれている。

WOWまたはSky Goアプリを通じて、レッズの試合をライブ配信でも追うことができる。自宅でも外出先でも関係なく視聴可能だ。

2025/26シーズンから、Skyはイングランド関連パッケージにイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの放映権も追加した。これにより、リーグカップでのリバプールの試合や、下位カテゴリーの相手との対戦もSkyでライブ視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占放送する。配信サービスである同社は、関連するすべての試合をライブ配信し、その中にはリバプールの全試合も含まれる。

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チャンピオンズリーグは、リバプール戦についても複数の配信・放送元に分かれている。試合の大半はDAZNがライブ配信。一方、火曜夜の注目カード1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

2027/28シーズンからは、さらに大きな再編が行われる。Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、放映権の 상당部分を引き継ぐ。新たな権利パッケージに関する既知の詳細は、こちらで確認できる。

リバプールがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、その試合はこれまで通り地上波でも放送される。この場合、ライブ中継を担当するのはZDFだ。

リバプール、放送情報をひと目でチェック：レッズの試合をテレビ・ライブ配信で見るのはどこ？ SPOXのライブテキスト速報

レッズの一部の試合については、SPOXでもライブテキスト速報をお届けする。対象試合では、キックオフのおよそ1時間前からここで速報が表示される。

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