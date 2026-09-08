FCユトレヒトは、ゴー・アヘッド・イーグルスとの中止となっていた一戦の残り時間で、ついに勝ち点1を手にすることに成功した。火曜日の午後、スタディオン・ハルヘンワールトで行われた最後の25分間とアディショナルタイムで、ユトレヒトはさらに2得点を挙げ、最終的に3-3の引き分けで終えた。

土曜夜、ユトレヒトとゴー・アヘッドの一戦では後半に入って完全に状況が悪化した。マティス・シュライ、ソーレン・テンフステット、ヴィクトル・エドヴァルドセンのゴールで0-3となっていた中、ユトレヒトのファンがピッチに花火を投げ込むなど問題行動を起こした。

そのため試合は一時中断となった。再開後、ユトレヒトはダニ・デ・ウィットのゴールで1-3としたが、その直後に再び物がピッチへ投げ込まれた。今回はカップだった。

これは、新シーズン最初の4試合でわずか勝ち点1しか得られていなかったユトレヒトの悲惨なシーズン序盤と切り離して考えることはできなかった。地元当局との協議の末、試合は正式に打ち切られることが決まった。

その後まもなく、この試合は火曜日の午後、無観客のハルヘンワールトで再開されることが明らかになった。ユトレヒトは25分間とアディショナルタイムという限られた時間の中で、この試合から何とか結果を持ち帰らなければならなかった。

そして、それを成し遂げた。アドリアン・ブレイクのミドルシュートがクロスバー上部を叩いてから間もなく、マティス・ディデンがCKからヘディングで決め、2-3とした。

ユトレヒトは、ヴァシリオス・バルカスがマティス・シュライのチャンスを防いだ場面で救われる形となり、終了間際には自らPKを獲得した。アルフォンス・サンプステッドがブレイクにファウルを犯し、アルテム・ステパノフがこの絶好機を決め、チームに土壇場で勝ち点1をもたらした。スコアは3-3となった。