FCユトレヒト、土壇場で今季初勝利を挙げる

FCユトレヒトが日曜日、フレンドロッテライ・エールディビジで今季初勝利を土壇場で手にした。93分、ダニ・デ・ウィットがエクセルシオールのGKステイン・ファン・ガッセルの頭上を抜く絶妙なループシュートを決め、殊勲の人となった。スコアは1-2。

今季初勝利を目指すアウェーのFCユトレヒトは力強い入りを見せたが、2分にアドリアン・ブレイクのシュートがポストを直撃し、悔しがることになった。エクセルシオールも黙っておらず、アウグスト・トールステインソンとアイメン・スリティを通じてチャンスを作った。しかし、ホームチームにゴールは生まれなかった。

均衡を破ったのは、むしろFCユトレヒトだった。前半終盤、ステパノフが至近距離から決め、駆けつけたサポーターを喜ばせた。エクセルシオールにとっては痛手となり、前半のうちにそのビハインドを取り返すことはできなかった。

アンソニー・コレイアは試合開始から1時間を過ぎたところで、数人のフレッシュな選手を投入することを決断した。セム・ファン・ダウインやヨアン・カトリーヌらがピッチに入る一方、アウェーのFCユトレヒトではダフィ・ファン・デン・ベルフのシュートがわずかに外れた。

エクセルシオールは戦い続け、その姿勢は76分に報われた。存在感を放っていたスリティが右からのクロスに反応し、難しい角度からのグラウンダーでヴァシリオス・バルカスを破った。得点者の喜びは大きかった。

ロッテルダムのチームは本拠地で勝ち点3獲得を信じ、引き続きFCユトレヒトを苦しめた。しかし、後半アディショナルタイムにデ・ウィットがファン・ガッセルの頭上を抜くループシュートを決め、ホームチームを悲嘆に沈めた。

こうしてエクセルシオールにとっては、粘り強く追い上げただけに悔しい結果となった。FCユトレヒトは歓喜に沸き、来週はフェイエノールトのもとへ乗り込む。