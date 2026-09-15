FCユトレヒト、サポーターの不適切行為を受けて厳格な措置へ

FCユトレヒトは、ホームで行われたゴー・アヘッド・イーグルス戦での騒動を受け、18件の地域限定スタジアム入場禁止処分を科した。「関係者は、とりわけ利用可能な監視カメラ映像などに基づいて特定された。該当する通知書はすでに送付されている」と声明に記されている。

クラブ首脳陣は、先日の出来事に関する調査をまだ終えていない。「FCユトレヒトは、他の関与者も特定するため、利用可能な映像の分析をさらに進めている。その際、映像に映っている人物それぞれの役割や行動を慎重に確認している」

FCユトレヒトは、KNVBの全国タスクフォースと連携している。同タスクフォースは「サッカー関連の事件について、具体的かつ加害者を対象とした対応を支援する」という。証拠資料はクラブからKNVBに引き渡される。

「それに基づき、KNVBはFCユトレヒトによる地域限定のスタジアム入場禁止に加え、全国規模のスタジアム入場禁止を科す判断を下す可能性がある。さらに、FCユトレヒトは特定された各人物について、どのような追加措置が可能で適切かを判断する」と、火曜日に発表された声明にはさらに記されている。

FCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスは、試合開始から1時間後に正式に打ち切られた。ブニクサイドからピッチに向けて花火とドリンクカップが複数回投げ込まれたためだ。これは、ダニ・デ・ウィットがホームチームに1-3をもたらした直後に起きた。

その数日後、この大きな議論を呼んだ試合は無観客のハルヘンワールトで再開された。FCユトレヒトは粘りを見せ、最終的には3-3の引き分けでピッチを後にした。