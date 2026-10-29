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ライブ
imago-sport-1085217917.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

FCユトレヒト、コザッケン・ボーイズ相手に全く振るわずもカップ戦で勝ち進む

コザッケンボーイズ 対 ユトレヒト
コザッケンボーイズ
ユトレヒト
KNVBカップ

FCユトレヒトは木曜夜、コザッケン・ボーイズに1-0で勝利した。アンソニー・コレイア率いるチームは、ユーロジャックポット・オランダ杯の次のラウンドへ進んだ。

非常に静かな前半、セルヒオ・パットが初めて対応を迫られたのは20分だった。方向が変わったクロスを、GKがクロスバーのすぐ下から指先でかき出した。

その直後、コザッケン・ボーイズが再びチャンスを迎えた。ミラン・ファン・デン・ベルフのシュートはブロックされ、わずかにゴール脇へ。続くコーナーキックからのシュートも、クロスバーをわずかに越えた。

その4分後、ユトレヒトが初めて好機をつくる。ピッチのサイドからの間接フリーキックをワリド・アグギルがペナルティーエリア内へ送ると、完全にフリーになっていたニコラス・パナギオウトゥが巧みに押し込み、0-1とした。

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後半に入ると、コザッケン・ボーイズが再び主導権を握った。トゥヴェーデ・ディヴィジで4位につけるチームは何度かゴールを狙い、パットは対応に追われた。特に途中出場のムアド・ハッサンのシュートは非常に危険だったが、ここでもパットがセーブした。

84分、ユトレヒトが試合を決定づけるかに見えた。ヨアン・カトリーヌがマリウス・ブロホルムをGKとの1対1に持ち込ませたが、ブロホルムは決めきれなかった。コザッケン・ボーイズの終盤の猛攻はなかった

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