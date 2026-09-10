FCユトレヒト、ゴー・アヘッド・イーグルス戦での不適切行為を受け自クラブのファンに対して措置へ

FCユトレヒトは、先週土曜日のゴー・アヘッド・イーグルス戦で起きた騒動を受け、自クラブのサポーターに対する措置を講じることを決めた。今週日曜日のエクセルシオールとのアウェー戦ではサポーターの来場は認められるが、サポーターズバスでロッテルダムへ移動する場合に限られる。

クラブがRTV Utrechtに明らかにした。これまではサポーターが車でロッテルダムへ向かうことも認められていたが、今週初めの三者協議を経て、その選択肢は取り消された。9月20日のフェイエノールト対FCユトレヒトでも同じ措置が適用される。

先週土曜日、スタディオン・ハルヘンワールトでは完全に事態が悪化した。サポーターが花火爆弾をピッチに投げ込み、その後、試合は一時中断となった。さらにその後、無数のカップがピッチに投げ込まれ、主審のマルティン・ファン・デン・ケルクホフは試合を正式に打ち切る判断を下した。

火曜日には、試合の残り時間が無観客で行われた。FCユトレヒトはその中で1-3のビハインドから見事に盛り返し、最終的に3-3の引き分けに持ち込んだ。

ユトレヒトのサポーターは、過去にもエクセルシオールとのアウェー戦で不適切な行為をしていた。今年4月26日に行われた前回の対戦では、サポーターによって花火が使用された。これに対し、オランダサッカー協会はFCユトレヒトに1万ユーロの罰金と、ユトレヒトのファン不在でのアウェー戦という条件付き処分を科していた。

FCユトレヒトは今週初め、地域限定のスタジアム入場禁止処分の発令にも取り組んでいることを明らかにしていた。「利用可能なカメラ映像に基づき、最初の個人が特定された」とクラブは伝えた。地域限定のスタジアム入場禁止処分に加え、オランダサッカー協会が全国的なスタジアム入場禁止処分を科す可能性もある。