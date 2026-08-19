FCユトレヒト、エールディビジで活躍する選手の獲得に向けて交渉中

FCユトレヒトがエドゥアール・ミシュの移籍を巡ってフォルトゥナ・シッタートと交渉していると、『レキップ』が報じた。フランス人MFはアンソニー・コレイアの中盤を強化する存在として期待されている。

FCユトレヒトはミシュを高く評価しており、すでに移籍金を巡ってフォルトゥナ・シッタートと交渉を進めている。ミシュは2027年半ばまでリンブルフで契約を残しており、フォルトゥナとしては何らかの見返りを得るには売却する必要がある。

FCユトレヒトは中盤の補強を強く求めている。先週末にはフェルディナント・ポールがダニ・デ・ウィトと並んで先発した。このドイツ人選手はセンターバックとして獲得された。

ミシュへの関心は、アロンゾ・エングワンダの負傷と関係しているようだ。ベルギー人MFは5月からハムストリングの負傷で離脱しており、いまだ復帰していない。

ミシュはパリ・サンジェルマンの下部組織で育ったが、トップチームでは定着できなかった。その後、サンダーランドとアダナ・デミルスポルへのレンタル移籍を経て、後に後者のクラブへフリーで完全移籍した。

このフランス人MFは、長期にわたる支払い遅延と給与未払いを理由に、FIFAの規定に基づいて2カ月後に契約を一方的に解除することを決断。これによりフリーとなった。

フォルトゥナはその状況を生かした。ミシュはシッタートのクラブで公式戦通算42試合に出場。2ゴール2アシストを記録しており、その中には開幕節のPSV戦（2-2）で決めた見事な同点弾も含まれている。