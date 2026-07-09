FCユトレヒト、エールディヴィジの新代表選手と合意

サッカーニュースの移籍ジャーナリスト、ムニール・ブアリン氏によると、FCユトレヒトはアーサー・ザグレと口頭で合意に達した。24歳の左サイドバックが「ドムスタッド」に復帰するまで、残るは最終調整だけだ。

ザグレは2021～2023年にASモナコからユトレヒトへレンタル移籍し、リザーブで10試合、トップで13試合に出場した。

当時、ザグレは本格的にブレイクできなかったが、2023年にモナコとの契約が満了すると、フリーでエクセルシオールに移籍した。

ロッテルダムではフランス生まれの彼が主力に成長。攻撃力を買われ、チームを牽引した。

ほぼ全試合に出場し、通算106試合で7ゴール13アシストを記録した。契約延長間近だったため、その恩恵をユトレヒトが受ける形となった。

5月にはブルキナファソサッカー協会がザグレ代表入りを発表。両親の出身地である同国代表としてプレーすることになった。

6月のロシア戦で代表デビューを飾り、いきなり先発した。だが、ヴォルゴグラードでの試合では開催国に0-3で完敗した。

数日後のベラルーシ戦では19分間出場したが、2－0から逆転を許し2－2の引き分けに終わった。

順調なら、ザグレはケビン・パレデスらとポジションを争う。アメリカ代表で4試合に出場したパレデスは、6月末にVfLヴォルフスブルクからフリーで加入した。