「FCユトレヒト、エースを失う：最後の試合はすでに終了」

『Voetbal International』によると、アンヘル・アラコンはFCユトレヒトでの最後の試合を終えた可能性が高い。レンタル移籍中のスペイン人選手は練習中に負傷し、今季残り試合への出場は難しい見込みだ。

先週末のNACブレダ戦では66分間プレーしたが、その際の交代は体調不良ではなかった。

これにより、日曜のアヤックス戦と最終節フォルトゥナ・シッタルト戦の出場は難しい見込みだ。

チームは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ進出を目前に控えているが、アラコンの出場は難しい見込みだ。彼は水曜日に練習場を離れ、数週間の離脱が見込まれている。

ここ数週間は調子を落としていたものの、加入以来13試合で3得点3アシストを記録し、チームに確かな足跡を残している。

アラコンは年明け、ロン・ヤンス監督とポルトのファリオリ監督の協議によりユトレヒトへの移籍を決断。ガルゲンヴァルトではすぐにレギュラーを確保した。

右サイドの代役候補にはイェスパー・カールソンが最有力で、エイドリアン・ブレイクも候補に名を連ねる。

アラコンがユトレヒトに復帰するかどうかは現時点で不明だ。ただし、クラブはFCポルトとのレンタル契約に買い取りオプションを保有している。VIによると、アラコンの退団は濃厚だという。