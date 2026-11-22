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FCユトレヒトは、アンソニー・コレイア監督を即時解任したと公式に発表した。44歳の同監督は、エールディヴィジでの成績不振の責任を問われた。

コレイアは、テルスターをエールディヴィジ昇格に導き、トップリーグ残留も果たした実績を携え、大きな期待を受けてユトレヒトにやって来た。しかし、ユトレヒトでは思うような結果を残せなかった。

ユトレヒトは13試合を終えて15位に低迷し、降格圏との差はわずか勝ち点2。3勝3分け7敗で、直近のリーグ戦3試合はすべて落としている。土曜夜にホームでSCカンブールに2-3で敗れたことが決定打となった。

テクニカルディレクターのヨルディ・ザウダムはクラブの公式媒体で、「ロン・ヤンスの下での時期が終わり、我々は新たな監督を探さなければならなかった。クラブ内では、アンソニーが最適な候補だと全員が一致していた。彼とスタッフは初日から、成功させるためにできることをすべてやってくれた」と語った。

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「このプロセスには時間が必要だと分かっていたし、我々は互いにその時間を与えた。その間も、結果だけに目を向けるのではなく、常にそれ以外の面も見ようとしてきた」

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「ともに良い方向に向かっていると感じた時期もあったが、結局、継続的な改善は見られなかった。そのため、難しい決断ではあるが、この選択をした」とザウダムは述べた。

成績不振に加え、コレイアが採用した戦術やシステムにも多くの批判が寄せられていた。テルスターでうまく機能したプレースタイルは、スタディオン・ハルヘンワールトではそれほど成功していないとみられていた。

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コレイアとともに、アシスタントコーチのヘルトヤン・タメルスも解任された。ハールレム出身のタメルスは、2024年半ばからコレイアの下でアシスタントコーチを務めていた。

クラブは「FCユトレヒトはコレイアとタメルスの献身に感謝し、両者の今後のキャリアでの成功を願っている」と締めくくり、正式な後任探しを開始した。