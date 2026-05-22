ロン・ヤンス監督は、日曜日にアヤックスとのプレーオフ決勝を控えるも、依然として公式発表がない状況に不満を漏らしている。FCユトレヒトは木曜日、SCヘーレンフェーンを3-2で下し決勝進出を決めたが、ヴォレンダムのクラス・スタディオンでユトレヒトファンが welcome されるかはまだ不明だ。

エダム＝ヴォレンダム市長は月曜日、クラース・スタディオンへのアウェイサポーター入場を禁止すると発表した。これは日曜日のFCヴォレンダム対テルスター戦後の騒動を受けた措置だ。この決定にFCフローニンゲンは怒ったが、協議の末、サポーターを連れて行くことが認められた。 「北の誇り」FCフローニンゲンは木曜、アヤックスに0-2で敗れ欧州カップ戦出場を逃した。

昇降格PO決勝のFCヴォレンダム対ウィレムII、アヤックス対FCユトレヒトでアウェイサポーターが入場できるかはまだ決まっていない。ユトレヒトは金・土曜にチケット販売すると発表した。

ヤンス監督は、自チームがクラース・スタディオンで戦うことを奇妙に感じ、「ルールは不明だが、フローニンゲンがホームでアヤックスとやるべきだった。日程には21日と24日のプレーオフが明記されていた」とESPNに語った。

「もしスタジアムをハリー・スタイルズに貸すなら、アウェーで戦うべきだ。そうすればアヤックスはデ・ガルゲンワールトでプレーできる。個人的にはその方が良かった。ルールは知らないが、感覚的にこれはおかしい」と、アヤックスの対戦相手チームを去る驚きの指揮官は語った。

ヤンスは、日曜のヴォレンダム戦でアウェイ席が空席になることを残念に感じるだろう。「みんなサポーターを入場させるために努力しているのに、ヴォレンダムのファンがテルスター戦でトラブルを起こし、最初はフローニンゲンのサポーターも入場を禁じられた。集団罰ではなく、犯人を個別に捕まえてほしい」。

監督の意見に賛同するDFマイク・ファン・デル・ホーンは、決勝でアヤックスがホーム扱いされていることにも疑問を呈した。「まったく理にかなっていないが、現実だ」