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アントニー・コレイア（44）がFCユトレヒト解任後、初めてメディアの前に姿を見せた。親しみやすい人柄の指揮官は、アマチュアクラブのRKVVフェルセンが開いたスポンサー向けイベントに出席した。

テルスターの元ゼネラルディレクター、ピーター・デ・ワールトと、テルスターの元監督であるアントニー・コレイアは、集まりの場で 率直に語り合った。

「FCユトレヒトで過ごした数カ月は素晴らしかった。だが、別れはもちろん信じられないほどつらい」。コレイアはユトレヒトのクラブを解任されて以来、初めて心境を語った。

地元メディアのIJmond360がその言葉を伝えている。同メディアも出席したこの夜、コレイアは早期の監督復帰を望んでいると明かした。

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「近いうちに新たな挑戦ができればと思う」と、解任されたばかりの指揮官は語った。ユトレヒトでは、少なくとも当面の間、マルク・オッテンが後任を務める。

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オッテンはヨングFCユトレヒトの監督を務めていた。数年前にはコレイアとともにオランダサッカー協会の監督養成講座を受講しており、今度はその後任となった。

結局、コレイアの命運を決めたのは、ホームでのSCカンブール戦で喫した痛恨の敗戦（2-3）だった。前節終了時点で、FCユトレヒトはエールディビジの15位にいる。

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コレイア率いるFCユトレヒトは、リーグ開幕から13試合ですでに7敗。直近の3敗は、残留争いをするテルスター、苦戦中のNEC、そして昇格組カンブールとの試合で喫したものだった。

これを受け、クラブ首脳陣は対応を迫られた。オッテンが暫定的に指揮を執るが、テクニカルディレクターのヨルディ・ザウダムは、将来的に正式な新監督となる可能性も否定していない。