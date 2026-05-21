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FCユトレヒト対SCヘーレンフェーン戦は、ESPNで視聴できます。
FCユトレヒト対SCヘーレンフェーンの試合は、Ziggo経由のESPNで生中継されます。
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チームニュース＆メンバー
ユトレヒト vs ヘーレンフェーン 予想スタメン
先発メンバー
マネージャー
- ロン・ヤンス
- R. Veldman
負傷者および出場停止
FCユトレヒトは多くの選手が負傷で欠場する見込みで、監督の選択肢は限られる。出場停止選手はいない。予想スタメンは未発表で、詳細は追って公開される。
SCヘーレンフェーンには負傷者も出場停止もない。全選手が揃っているが、予想スタメンは未公表。
最近の調子
FCユトレヒトは直近5試合で3勝1敗、引き分けなし。 直近のホームではフォルトゥナ・シッタルトに2-0で勝利。5月初めのアヤックス戦でのアウェイ勝利（1-2）が最大の高みだった。一方、4月のエクセルシオール戦ではホームで5-0と大敗。5試合で9得点、8失点。
SCヘーレンフェーンは5試合で2勝1分2敗。直近はアヤックスアウェイで0-0、NACに0-2で敗れた。FCヴォレンダムを0-2で下したアウェイ勝利が最高結果。 総得点は5、失点も5。
過去の対戦成績
両チームの直近の対戦は2026年2月1日のエールディヴィジで、SCヘーレンフェーンとFCユトレヒトは1-1で引き分けた。その前、2025年9月の試合（ユトレヒト開催）も2-2の引き分けだった。 直近5試合は1勝1敗3分と互角で、両チームの力に大きな差はない。
順位
現在、ユトレヒトは6位、ヘーレンフェーンは8位。