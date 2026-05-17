エールディビジ - Eredivisie Stadion Galgenwaard

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FCユトレヒト対フォルトゥナ・シッタール戦の放送・配信情報です。

FCユトレヒト対フォルトゥナ・シッタールの視聴方法は以下のとおりです。オランダ国内ではESPN（Ziggo経由）で放送されます。以下のリンクから登録し、ライブ配信をお楽しみください。

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チームニュース＆メンバー

FCユトレヒトは、ブラウワー、アグギル、デミルカン、ファン・オメレン、ロドリゲスが負傷で欠場。出場停止はなし。予想スタメン：バルカス、ファン・デル・ホーン、エールトハイゼン、エル・カルワニ、ヴェステルルンド、ゼキエル、カールソン、エンガンダ、デ・ウィット、キャスライン、ハラー。

フォルトゥナ・シッタルトもバイラム、ミシュ、マースマン、シェンクホイゼンが負傷で欠場。出場停止選手はいない。 予想スタメンは以下の通り：ブランダーホルスト；フブナー、ビショプス、ファン・オッテレ、カサンウィルジョ；ピーターソン、グベム、ドゥイフェスティン；オウキリ、リムニオス、シエルハウス。キックオフ前に変更があった場合は、この記事を更新する。

最近の調子

FCユトレヒトは直近5試合で3勝2敗と波がある。 直近のアヤックス戦ではアムステルダムで1-2と勝利し、大きなインパクトを残した。NAC戦も2-0で制したが、その前にはエクセルシオールに0-5で大敗している。5試合で10得点ながら12失点と、守備の課題が顕著だ。

フォルトゥナ・シッタルトは直近5試合で1勝3敗1分。 直近のPECズヴォレ戦（3-2）は価値ある勝利だったが、フェイエノールト戦（1-2）とSCヘーレンフェーン戦（2-1）の連敗が不安定さを示している。それ以前にはNACと1-1で引き分け、AZに0-2で敗れた。 5試合で7得点8失点と守備が課題だ。

過去の対戦成績

直近の対戦は2025年9月20日。フォルトゥナ・シッタルトがホームで1-0とFCユトレヒトを下した。 両チームの対戦史では珍しい結果だ。2024年12月にはユトレヒトがアウェーで5-2、同年2月にもホームで4-0で勝っている。 直近5試合では2度がスコアレスドロー。5試合の対戦成績はフォルトゥナがわずかに上回るが、勝利時の得点はユトレヒトが多い。

順位

現在、ユトレヒトは7位、シッタルトは11位。ユトレヒトは欧州カップ戦出場圏内を狙い、シッタルトは残留を確定させ、落ち着いてシーズンを終えたい。