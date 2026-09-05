FCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスの試合は正式に中止となった

FCユトレヒトとゴー・アヘッド・イーグルスの一戦は、土曜夜に正式に打ち切られた。1-3の状況で1時間あまりが経過した後、ユトレヒトのファンが複数回にわたって不適切な行為に及び、その結果、試合は再開されないことが決まった。

ゴー・アヘッドはスタディオン・ハルヘンワールトで、0-1とリードしてハーフタイムを迎えた。後半最初の15分で0-2、0-3となると、ユトレヒトのファンはピッチに花火を投げ込むことを決めた。

複数回にわたって大きな爆発音が響いた。花火はブンニクサイドの白い布の下から点火されていたように見えた。ゴー・アヘッドのGKシェティル・ハウグのゴールすぐ横でも花火が爆発した。

主審のマルティン・ファン・デン・ケルクホフは全選手をピッチ脇に下がらせることを決断し、その後、試合は約15分間中断した。試合が再開され、ユトレヒトがダニ・デ・ウィットのゴールで1-3とした後、歓喜の場面で再び物がピッチに投げ込まれた。カップだった。

再び試合は中断を余儀なくされた。地元当局との協議の末、試合を正式に打ち切ることが決まった。

悲劇的なシーズンスタート

新監督アンソニー・コレイアの下、ユトレヒトはFCフローニンゲン戦（1-2）、AZ戦（1-4）、PSV戦（1-6）の敗戦とスパルタ・ロッテルダム戦（3-3）の引き分けを経て、非常に失望的なシーズンのスタートを切っていた。最初の4試合で勝ち点7を得ていたゴー・アヘッドとのホームゲームで、ドムステデリンヘンはようやく今季初勝利を挙げたいと願っていた。

ユトレヒトはアンヘル・アラルコンを軸に試合へまずまずの入りを見せたが、18分に先制したのはゴー・アヘッドだった。マティス・シュライがミドルレンジから狙うと、ボールはヴァシリオス・バルカスの頭上を美しく越えていった。0-1となった。

その後はゴー・アヘッドがより主導権を握り、ステファン・シグルザルソンにチャンスが訪れた。しかし、好機でボールを空振りした。一方、反対側のピッチでは、途中出場のアドリアン・ブレイクが後半開始直後に大きな決定機を外し、シュートは枠を外れた。

その後は一気に進んだ。バルカスはビクトル・エドヴァルドセンのシュートをいったん防いだが、こぼれ球をソーレン・テングステットが押し込み、0-2。さらにその後まもなく、テングステットの折り返しから、今度はエドヴァルドセン自身が0-3を流し込んだ。

デ・ウィットが最初の一時中断後に1点を返して1-3としたが、その後に試合は正式に打ち切られた。なお約30分を残しているこの一戦は、おそらく今後数日のどこかで再開される見込みだ。