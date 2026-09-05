マルティン・ファン・デン・ケルクホフ主審は、FCユトレヒト対ゴー・アヘッド・イーグルスの試合が「来週初めのどこか」で再開される見通しだと語った。同主審は土曜夜、ユトレヒトのファンが繰り返し花火やカップをピッチに投げ込んだことを受け、両クラブの一戦を1時間あまりで打ち切った。その時点で、デーフェンテルのアウェーチームが1-3でリードしていた。

ゴー・アヘッドが後半開始直後に0-2、0-3とした後、ユトレヒトのファンがピッチに花火を投げ込んだ。試合は一時中断され、約15分後に再開された。その後、ユトレヒトが1-3としたが、そこで再び問題が起きた。

ゴー・アヘッドの選手たちはボールをキープし、ユトレヒトが素早くプレーを再開できないようにした。これが小競り合いにつながり、いら立ったユトレヒトのファンがカップをピッチに投げ込んだ。試合は再び中断。そして、その後まもなく今回は打ち切りが決まったことが明らかになった。

ファン・デン・ケルクホフ主審はESPNで「これは本当に、私たちがまったく望んでいないことだ」と語った。「1回目は、選手の安全が損なわれる可能性があるという問題だ。そして2回目は、あれだけ大量にカップが投げ込まれることだが、そんなことは認められない」

「試合を打ち切るかどうかの判断は、われわれは地元の三者協議に委ねている。あらゆることを整えなければならないし、外の公共の秩序もしっかり管理されていなければならない。だから少し時間がかかった」

「いつ試合を再開するかを決めるのは試合運営だ。だが、間違いなく来週初めのどこかになるだろう。これはひどいことだ。私はサッカー愛好家だし、こんなことは本来あってはならない。にもかかわらず、ときどき起きてしまうのは残念だ」

ヨリス・クラマー

ゴー・アヘッドのキャプテン、ヨリス・クラマーは、ユトレヒトが1-3とした後、この試合が最終的に打ち切られる直前に起きた小競り合いに関わっていた。「自分で引き起こしたので、ほんの少しは自分にも責任があると思う」と彼は認めた。「少しの間ボールを持ちたかった。こちらがすべてを整える時間を稼ぐためだ。でも、もちろん彼らは投げ込む。それは残念だ」

「こういうことが起きるのは残念だが、おそらくこうなることは事前に分かっていた。今朝、警備担当からグループチャットですでにそうなるという情報が届いていた。そして、それが本当に起きてしまうのは非常に残念だ。でも、0-3になればその可能性が高くなることは分かっている」