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土曜夜に行われたFCユトレヒト対SCカンブールのエールディヴィジの試合は、11分に一時中断された。ブニックサイドからピッチに発煙弾が投げ込まれ、主審のアラルト・リントハウトが0-0の時点で試合を止めた。

この行為には、ブニックサイドのサポーター自身も激しく憤った。FCユトレヒトの熱心なサポーターが、投げ込んだ人物に向けて一斉に「恥を知れ」と叫んだ。

『Voetbal International 』の記者マルコ・ティマーはXで、サポーターの行為にも試合の中断にも理解を示さなかった。ピッチ上の状況はすぐに収まったという。

「ユトレヒトでは、愚か者が投げ込んだ発煙弾で試合が中断だ」とティマーは記した。「リントハウトは規則に従ったのだろうが、事態はすぐに収まった。ブニックサイドも快く思っておらず、投げ込んだ人物に『恥を知れ』と伝えている」

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「今回は試合を続けられたはずだ」と記者は結んだ。この出来事が起きたのは、ユトレヒトのサポーターが7歳で亡くなったFCユトレヒトのサポーター、ジミ・フルーネフェルトを追悼してから数分後のことだった。

今回の一時中断は、FCユトレヒトにとって特に間の悪いタイミングで起きた。チームは苦境にあり、エールディヴィジで3試合連続未勝利となって14位に後退している。

そのため、アンソニー・コレイア監督への重圧は大きく増している。また、土曜夜のスタディオン・ハルヘンワールトでは、キックオフ前から空席が目立っていた。