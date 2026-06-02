FCユトレヒトは、かつて獲得を狙ったスヴェン・ミスリンタットを巡り、激しい競争に直面している。

スティーブン・ファン・デル・スロートにはオファーが相次いでいる。昇格組ADOデン・ハーグのDFで、FCユトレヒトやドイツ複数クラブが注目。

ファン・デル・スロート（23）は、スポーツディレクターのスヴェン・ミスリンタットが最近解任されたフォルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍する可能性が高いとされていた。クラブと選手の間ではすでに合意に達していたが、3.ブンデスリーガに降格した同クラブは、より有力な候補クラブに先を越されたようだ。

フェイエノールトとアヤックスで育成されたファン・デル・スロートは6月30日にADOとの契約が満了し、移籍金なしで退団できる。テクニカルディレクターのマーク・ウォッテは残留交渉に奔走したが失敗した。

FCユトレヒトが獲得リストに載せる一方、ドイツの複数クラブが競争を繰り広げている。FCマクデブルク、FCザンクト・パウリ、昇格組のSCパーダーボルンがすでに接触。1.FCケルンとラピッド・ウィーンも動向を注視する。

ファン・デル・スロートは強豪リーグでのプレーを最優先しており、カメルーン代表としてもプレーできる。これまでにオランダユース代表として国際試合に出場した経験がある。

4月のホーム最終戦後、彼はハール支持者に感極まって別れの挨拶をした。「ウォーミングアップで鳥肌が立った。応援歌が流れた瞬間、涙がこぼれそうになった。特別な時間だ。このクラブが大好きだ」