今夏、ジダン・イクバルは今シーズンの不振にもかかわらず、米・メキシコ・カナダ開催のワールドカップでイラク代表としてプレーする。FCユトレヒトのMFである彼は『The Athletic』の取材に「次世代に刺激を与えたい」と語った。

しかし今季のユトレヒトでは、膝の怪我で出遅れ、復帰後もロン・ヤンス前監督の構想外となり、2部チーム「ヨング・ユトレヒト」での出場が続いた。

それでもイラク代表としてW杯の舞台に立つ。母の故郷イラクは40年ぶりの大舞台で、そこで重要な役割を果たしたのがオランダ人のレネ・ムールステーンだ。

マンチェスター・ユナイテッドで監督を務めた経験を持つ彼は現在、代表のグレアム・アーノルド監督の下でアシスタントを務めており、その経験が予選突破に直結したという。「彼に感謝している。オーストラリア代表での予選経験を共有してくれた」とイクバルは語る。

マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身の23歳は、ピッチでの活躍だけでなく、若い世代に希望を示すことも目標にする。「私たちが成し遂げたことで、次の世代が刺激を受け、やがてW杯出場が当たり前になることを願っている」

「多くの子供たち――イラク人、アジア人、アラブ人――がワールドカップを見て『自分にもできるだろうか？』と感じるはず。彼らが私を見て『できるんだ。本当に可能なんだ』と気づいてほしい」と語り、自身の幼少期を振り返る。

「僕が幼い頃、心から憧れる人はいなかった。自分と髪型も服装も言葉も、家で食べる食事も似た人を見れば、心に響く。共感を覚えやすいんだ」

イラクはグループIでノルウェー、フランス、セネガルと対戦する。それでもイクバルは怯まない。「フランスには失うものがある。我々はプレッシャーなく挑め、彼らの方が勝たねばならない」と語る。

イラクはまずベネズエラと親善試合を行い、6月17日に40年ぶり2度目の本大会へ。初戦の相手はノルウェーだ。